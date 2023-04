POL-SI: Unbekannte brachen in Pfarrheim ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (02.04.2023) sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Mittelstraße nach Neunkirchen-Salchendorf alarmiert worden. Vor Ort brannte aus bislang ungeklärter Ursache der Schlauch an einem mit Gas betriebenen Ofen. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzte sich ein 28-Jähriger schwer. Er kam in eine Spezialklinik. Eine 20-Jährige sowie ein ...

mehr