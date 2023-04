Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Thomas Fürst ist der neue Leiter der Direktion "Gefahrenabwehr und Einsatz" der KPB Siegen-Wittgenstein #polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Montag (03.04.2023) begrüßten Landrat Andreas Müller als Behördenleiter und Bernd Scholz als Abteilungsleiter der Polizei den 53-jährigen Polizeidirektor Thomas Fürst als neuen Leiter der Direktion. Er tritt die Nachfolge des Polizeidirektors Gunnar Hömann, der Ende 2022 in den Ruhestand ging.

"Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen", sagt Thomas Fürst bei seiner Begrüßung. "Ich kenne bereits einige Leute der Kreispolizeibehörde durch die frühere Zusammenarbeit."

Thomas Fürst ist seit fast 20 Jahren im höheren Dienst und bringt einiges an Einsatzerfahrung mit. So hat er bereits in der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke die Funktion des Leiters Leitungsstab innegehabt. Anschließend versah er die gleiche Funktion viereinhalb Jahre im benachbarten Olpe, bevor er zum Polizeipräsidium Dortmund wechselte. Dort leitete er drei Jahre die Spezialeinsatzkräfte, anschließend übernahm er die Leitung der PI 2 in der Dortmunder Nordstadt. Die letzten drei Jahre war Thomas Fürst hauptamtlich als Dozent an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, wo er die Ratsausbildung im Bereich "Herausragende Einsatzlagen" durchführte.

Jetzt freut er sich, "wieder in der Praxis angekommen zu sein". "Das fühlt sich einfach richtig an, endlich wieder im echten Einsatzgeschehen unterwegs zu sein", meint Thomas Fürst. Apropos unterwegs - auch wenn die Fahrstrecke für der verheirateten Familienvater (zwei erwachsene Kinder) von seinem Wohnort Herscheid fast genauso lang ist wie vorher nach Münster, so halbiert sich die Fahrtzeit, was er bereits heute am ersten Arbeitstag sehr erfreut feststellte. Wenn es wärmer wird, dann erfolgt die Anfahrt des begeisterten Motorradfahrers auch mal mit "der kleinen 125er Malaguti". Thomas Fürst: "Ich freue mich, die Kreispolizeibehörde mit meiner Erfahrung unterstützen zu dürfen und hier in Siegen-Wittgenstein mit meiner Direktion in Zusammenarbeit mit den anderen Direktionen dafür zu sorgen, dass die bislang erfolgreiche Polizeiarbeit auch weiterhin so erfolgreich fortgesetzt wird." Landrat Andreas Müller wünscht ihm hierbei ein glückliches Händchen und einen guten Einstieg in die Kreispolizeibehörde.

