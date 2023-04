Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: KIA Sorento landet in Hauswand - eine Person verletzt #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am späten Sonntagmorgen (02.04.2023, 11:35 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall in Eiserfeld gekommen. Am Ende standen ein KIA Sorento in einer Hauswand, ein Opel Karl in einer Mauer. Eine Person war verletzt. Ein 21-jähriger Mann aus Netphen war mit dem Sorento auf der Freiengründer Straße von Siegen nach Neunkirchen unterwegs. In dem Auto befanden sich zudem eine 19-jährige Beifahrerin sowie ein weiterer 23-jähriger Fahrzeuginsasse auf der Rückbank. Aus zunächst ungeklärten Gründen kam der Kia nach rechts von der Fahrbahn auf und fuhr auf den dortigen Gehweg. Der 21-jährige Fahrer lenkte vermutlich zu stark gegen. Er fuhr wieder auf die Fahrbahn zurück und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er in einen dort geparkten Opel Karl. Dieser wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen eine Mauer geschleudert. Der Sorento wurde bei dem Zusammenstoß weiter in Richtung eines Grundstückes abgewiesen und prallte in eine Hauswand, die das Fahrzeug zum Teil durchbrach. Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin nach bisherigem Kenntnisstand leicht, die beiden anderen Fahrzeuginsassen blieben nach aktuellem Kenntnisstand entgegen erster Befürchtungen unverletzt. Allein die Schäden an den Fahrzeugen werden auf eine Höhe von ca. 17.000 Euro beziffert. Die Schadenshöhe bei dem Gebäude ist derzeit noch nicht absehbar. Eine entsprechende Begutachtung durch einen Experten steht noch aus. Das Haus ist aber noch bewohnbar, die Bewohner mussten nicht evakuiert werden.

Die unfallaufnehmenden Beamten stellten den Kia zur Beweissicherung sicher. Ebenso wurden vier Smartphones, die im Fahrzeug aufgefunden wurden, zur Beweissicherung sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Vermutlich dürfte er ausgangs einer Kurve aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell