POL-SI: Polizei schnappt 20-Jährigen Einbrecher - Richter ordnet Untersuchungshaft an #polsiwi

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.03.2023) ist es zu einem Einbruch in Büroräume in der Gärtnerstraße in Weidenau gekommen. In der darauffolgenden Nacht stellte die Polizei im Rahmen der Streife einen 20-Jährigen, dem der Einbruch zugeordnet werden kann.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Im Inneren durchwühlten sie zahlreiche Räume und Schränke. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Unbekannten einen Tresor mit Bargeld und zahlreiche Fahrzeugschlüssel. Zwei dazugehörige Autos klauten sie ebenfalls.

In der Nacht zu Freitag fielen einer Streifenwagenbesatzung in der Straße "Auf der Maibras" drei Personen auf. Diese sollten angesprochen und kontrolliert werden. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchteten die drei Personen. Sofort hinzugerufene Streifenteams konnten zwei Personen in unmittelbarer Nähe antreffen. Zudem stellten die Beamten vor Ort einen Toyota fest, der aus dem Einbruch aus der vorangegangenen Nacht stammte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizisten durchsuchten den 20-Jährigen und seine 16-jährige Begleiterin. Bei dem 20-Jährigen konnte eine Sparkassenkarte, die dem Einbruch in der Gärtnerstraße zugeordnet werden konnte, aufgefunden werden. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizisten brachten ihn zur Polizeiwache nach Weidenau. Ersten Ermittlungen nach bestand gegen die 16-Jährige nach Sachverhaltserhebung kein Tatverdacht. Diese wurde in Obhut der Eltern übergeben.

Aufgrund intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte auch das zweite entwendete Auto im Bereich der Straße "Am Mittelberg" aufgefunden werden. Auch dieser Pkw wurde sichergestellt.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat umgehend die Ermittlungen übernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Siegen wurde der junge Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den weiteren Mittätern dauern an.

