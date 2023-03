POL-SI: Auffahrunfall fordert drei Verletzte - #polsiwi

Siegen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend (27.03.2023) und Dienstagnachmittag in ein Restaurant an der Rosterstraße in Siegen eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem ein Tablet, eine Armbanduhr sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ...

mehr