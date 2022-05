Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

In der Nacht von Donnerstagabend, 23 Uhr und Freitagmorgen, 5 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Hotel im Edinger Riedweg ein. Im Innern des Hotels schlugen die Täter eine Glastür ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde aus dem Objekt ein Tresor entwendet. Die Schadenshöhe kann bisher noch nicht beziffert werden. Die zentrale Kriminaltechnik hat Spuren gesichert, welche nun im weiteren Verlauf der Ermittlungen ausgewertet werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in der Tatnacht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell