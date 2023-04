Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugin entdeckt Graffiti-Sprayer - #polsiwi

Siegen (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es am Wochenende gelungen, zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu ertappen.

Am Samstagabend (01.04.2023) rief die Zeugin gegen 22:00 Uhr auf der Leitstelle der Polizei an und berichtete von zwei Personen, die sich im Bereich einer Schule in der Burgstraße in Siegen aufhielten. Die Bürgerin konnte beobachten, wie beide Personen Farbe an die Fassade der Schule sprühten. Die alarmierte Polizei traf vor Ort einen 24-jährigen Mann sowie eine 24-jährige Frau an. Beide erhalten nun eine Strafanzeige.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell