POL-SI: Mehrere Verletzte nach Brand - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - Am späten Sonntagmorgen (02.04.2023, 11:35 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall in Eiserfeld gekommen. Am Ende standen ein KIA Sorento in einer Hauswand, ein Opel Karl in einer Mauer. Eine Person war verletzt. Ein 21-jähriger Mann aus Netphen war mit dem Sorento auf der Freiengründer Straße von Siegen nach Neunkirchen unterwegs. In dem Auto ...

mehr