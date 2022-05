Zwingenberg (ots) - Zwingenberg: Am Freitag (06.05.) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Zwingenberg, Abfahrt BAB 5, bei dem ein PKW FORD die Vorfahrt missachtete und einen erheblichen Fremdschaden an einem Mercedes verursachte. Dieser flüchtige silberfarbene FORD Focus konnte mittlerweile aufgefunden werden. An diesem Rechtslenker waren vorne britische weiße Kennzeichen und hinten schottische gelbe angebracht. Wer ...

mehr