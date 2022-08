Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung am Wohnhaus Unbekannte schlagen Löcher in Wärmedämmung

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (9.8.) meldeten sich die Eigentümer eines Einfamilienhauses am Schnellweg bei der Polizei, und teilten eine Sachbeschädigung an ihrem, zurzeit in Renovierung befindlichem, Wohnhaus mit. Durch die Geschädigten wurden den Polizeibeamten drei großflächige Löcher in der Wärmedämmung der Hauswand zur Straßenseite gezeigt. Die Löcher waren ca. 35cm breit und gleichmäßig in der Wand verteilt. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Löcher durch bislang unbekannte Täter am Montagnachmittag in der Zeit von 11.15 Uhr 12.30 Uhr in die Wand geschlagen worden sein. In unmittelbarer Nähe zum Haus wurde ein abgebrochener Besenstiel als mögliches Tatwerkzeug aufgefunden. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, da die komplette Wärmedämmung an der Hauswand erneuert werden muss. Wir bitten Zeugen, die in der Tatzeit im Bereich des Schellweges etwas Verdächtiges festgestellt haben, dass im möglichen Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

