POL-MS: Gefährliche Raserei durch den Norden Münsters - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4.3., 1:58) ist ein unbekannter BMW-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch den Norden von Münster vor der Polizei geflüchtet.

Der blaue BMW mit gestohlenem Kennzeichen aus Steinfurt fiel Polizisten während einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Westhoffstraße auf. Er passierte die Kontrollierenden mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Die Beamten beendeten daher die Überprüfung und folgten dem Fahrzeug. Der unbekannte Fahrer fuhr über diverse rote Ampeln und in einer 30er Zone mit etwa 150 km/h quer durch Kinderhaus und Coerde. Anschließend flüchtete der BMW-Fahrer mit geschätzten 200 km/h über den Schifffahrter Damm in Richtung Greven. Dabei gefährdete er unter anderem mehrere unbeteiligte Fahrzeuge, die abbremsen mussten, um Frontalzusammenstöße zu verhindern. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sowie den Fahrer eines der gefährdeten Fahrzeuge mit der Kennzeichenendung B6161, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

