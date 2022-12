POL-UN: Bönen - zwei Wohnungseinbrüche - Täter entwendete Schmuck

Bergkamen (ots) - Ein falscher Wasserwerker hat am Donnerstagvormittag (08.12.2022) in Bergkamen eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 11.45 Uhr gab sich der Unbekannte als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und zeigte einen Ausweis vor, den er teilweise mit dem Finger verdeckte. Die Geschädigte ließ ihn in ihre Wohnung in der Amselstraße, wo sie ihn nicht ...

