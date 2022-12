Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin in ihrer Wohnung

Bergkamen (ots)

Ein falscher Wasserwerker hat am Donnerstagvormittag (08.12.2022) in Bergkamen eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen.

Gegen 11.45 Uhr gab sich der Unbekannte als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und zeigte einen Ausweis vor, den er teilweise mit dem Finger verdeckte. Die Geschädigte ließ ihn in ihre Wohnung in der Amselstraße, wo sie ihn nicht während des gesamten Aufenthalts beaufsichtigte.

Etwa zehn Minuten später ging er wieder. Im Anschluss bemerkte die Frau, dass ihre Brieftasche und Schmuckkassetten fehlten. Sie beschrieb den Täter wie folgt:

- ca. 40-45 Jahre - ca. 160-165 cm - kräftige Statur - schwarze Haare - bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke - sprach Hochdeutsch

Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 zu wenden.

Im Zuge dieses Vorfalls warnt die Polizei:

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Wählen Sie bei verdächtigen Personen an der Haustür sofort den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell