POL-EL: Werlte - Brand durch vermutlich unsachgemäße Entsorgung von Holzkohle

Haselünne (ots) - Gestern gegen 16.35 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit einem Renault Traffic die Straße Am Wall in Richtung Industriestraße. Als ein 50-Jähriger mit seinem Pedelec von links kommend an der Einmündung zur Straße Am Wall auf dem Radweg vorbeifuhr, übersah die 24-Jährige ihn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 50-Jährige leicht verletzt.

