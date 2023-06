Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 06.06.2023, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr wurde ein silbernes Mountainbike mit orangefarbenen Griffen "An der Breiten Riede" in Nienburg entwendet.

Das Mountainbike des Herstellers Scott im Wert von ca. 500 Euro stand nicht angeschlossen vor dem Haus. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass Fahrräder immer mit einem hochwertigen Schloss an feste Objekte wie bspw. Fahrradständer angeschlossen werden sollten, um einen potentiellen Diebstahl zu erschweren. Darüber hinaus ist es für den Fall eines Diebstahls ratsam, ein Foto des eigenen Fahrrades sowie Unterlagen zu besitzen, die die Fahrradrahmennummer ausweisen, oder sich diese zu notieren. Das Fahrrad kann dann zur Sachfahndung ausgeschrieben und im Falle des Auffindens von der Polizei zugeordnet werden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu dem auffälligen Fahrrad geben? Hinweise nimmt die Polizei Nienburg telefonisch unter 05021/97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell