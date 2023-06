Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Langendamm- Unbekannte entwenden Audi A 4 von Hofeinfahrt

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Sonntag auf Montag, 04./05.06.2023, zwischen ca. 22 und 7.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter am Marienburger Weg in Langendamm einen grauen Audi A 4 gestohlen.

Der PKW stand in der Nacht auf der Hofeinfahrt eines Grundstücks. Da der Eigentümer im Besitz beider Fahrzeugschlüssel ist, geht die Polizei davon aus, dass die Funkwellen des Keyless-Go-Systems des PKW abgefangen wurden. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei Nienburg bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen beobachtet haben, sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Um sich vor Diebstahl zu schützen rät die Polizei Eigentümern von Keyless-Go-fähigen Fahrzeugen, Fahrzeugschlüssel in Blechdosen, Schlüsseltresoren oder speziellen Schutzhüllen aufzubewahren, um diese abzuschirmen.

