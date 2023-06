Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Helm verhindert schlimmere Verletzungen

Rinteln OT Deckbergen (ots)

(swe). Am Montag befährt eine 60-jährige Frau mit ihren recht neuen Pedelec gegen 15.35 Uhr eine stark abschüssige Straße im Rintelner Ortsteil Deckbergen. Dabei verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzt. Der getragene Helm bewahrt sie vor schlimmeren Verletzungen und deshalb rät die Polizei auch zum Tragen von Helmen auf Fahrrädern. Allerdings kommt in diesem Fall noch eine Besonderheit zum Tragen. Trotz der abschüssigen Straße und der Tatsache, dass insbesondere dabei beide Hände an den Lenker für die Betätigung der Bremsen gehören, war die Frau abgelenkt durch ein Eis in ihrer einen Hand. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 200 Euro. Die Frau musste ambulant versorgt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell