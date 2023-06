Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tierheim Schessinghausen übergibt Chiplesegerät an Polizei Hoya

Die KollegInnen des Polizeikommissariates Hoya können sich ab heute über ein Chiplesegerät von Findefix freuen. Das zusätzliche Arbeitsmittel wurde durch Frau Jessica Krallmann im Namen des Tierheimes Schessinghausen an die Kontaktbeamtin der Polizei Hoya, Nicole Schuster, stellvertretend übergeben. Das Gerät dient zum Auslesen von Transpondern bei aufgefundenen Haustieren und kann der Zuordnung eines Tieres zu dessen Halter führen, wenn das Haustier in einem Haustierregister registriert ist. Bei der Aushändigung des Gerätes handelt es sich um eine win-win Situation. Die Polizei profitiert durch eine zeitnahe Zuordnung zum Halter und damit ausbleibenden Transportwegen zu Tierheimen oder -ärzten. Die Tiere werden keinem unnötigen Stress durch viele fremde Personen oder Transportwege ausgesetzt. Die Halter ersparen sich Sorgen und großräumige Suchaktionen. Last but not least hilft es dem Tierheim, Ressourcen an Platz und Personal zu sparen, wenn die Halter rechtzeitig gefunden und informiert werden können. Ihre volle Aufmerksamkeit können die engagierten Mitarbeiter den bereits vorhandenen Tieren zukommen lassen. Herzlichen Dank für dieses arbeitserleichternde Arbeitsmittel und die unkomplizierte Zusammenarbeit!(sch)

