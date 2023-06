Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Buchholz/Stadthagen - Zeugenaufruf nach verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Zeit von 15 bis 17 Uhr am Sonntagnachmittag an der Bückebergstraße in Buchholz/Stadthagen ereignet hat.

Ein auf dem Schotterparkplatz beim Sportplatz abgestellter schwarzer VW Golf wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Front beschädigt. Ein Unfallverursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen.

Die Polizei Stadthagen bittet mögliche Zeugen, sich unter 05721/98220 zu melden.

