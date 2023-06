POL-NI: Lindhorst - 19-Jähriger ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Lüdersfeld (ots) - (bae)Am 03.06.2023 um 13:40 Uhr kam es auf der B 65 in Lüdersfeld zu einem Verkehrsunfall. Die 39-jährige Wolfsburgerin befuhr mit ihrem Renault die B 65 in Richtung Stadthagen. An der LZA in Vornhangen stand zu diesem Zeitpunkt der 43-jährige Barsinghäuser mit seinem Golf, er musste aufgrund Rotlichts warten. Dies übersah die Wolfsburger und fuhr auf den wartenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe wird auf 2000 Euro ...

mehr