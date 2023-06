Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: B 65 /Bad Nenndorf - Zeugen gesucht!

Bad Nenndorf (ots)

(sts)In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.03. Juni), gegen 23:50 Uhr steht ein Funkstreifenwagen des Polizeikommissariat Bad Nenndorf an der Kreuzung "Bückethaler Landwehr" (B442/B65). Der Funkstreifenwagen steht bei Rotlicht auf der Linksabbiegespur in Richtung Hannover. Kurz danach wechselt die Ampel auf Grünlicht. Genau in diesem Moment fährt ein dunkler Pkw aus Richtung Bantorf kommend in Richtung Stadthagen. Die Ampel hätte eigentlich Rot zeigen müssen. Die Polizeibeamten wollten den Pkw kontrollieren und fuhren diesem Pkw hinterher. Im weiteren Verlauf der B65 überholte das Fahrzeug zumindest ein Motorrad und mehrere Pkw. Die Kreuzung "Drei Steine" überfuhr das Fahrzeug trotz Rotlicht. Im weiteren Verlauf der B65 in Richtung Stadthagen wurden - teilweise im Überholverbot - weitere Fahrzeuge überholt. Aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit des Fahrzeugs gelingt es nicht, den Abstand zu dem Fahrzeug zu verringern um eine Kontrolle des Fahrzeugführers durchzuführen. Augenscheinlich biegt das Fahrzeug von der B65 rechts ab in Richtung Riepen. Dort wird das Fahrzeug aus den Augen verloren. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723-74920 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell