Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 02.06.2023 um 22:50 Uhr kam es in Stadthagen an der Kreuzung Am Georgschacht/Stockfeldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Stadthäger kam mit seinem Pkw BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Mauer und einem Verkehrszeichen. Nach ersten Ermittlungen ist ein plötzlicher Schwindelanfall für den Unfall ursächlich. Der Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt, der Schaden wird auf ca. 5200 Euro geschätzt. An der Mauer ist kein Schaden ersichtlich. Der Fahrer wurde mit RTW ins Krankenhaus verbracht. Dieses konnte er inzwischen wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell