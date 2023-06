Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Taschendiebstahl

Stadthagen (ots)

(bae)Am 03.06.2023 wird einen 86-jährigen Stadthäger in einem Lebensmitteldiscounter das Portemonnaie entwendet. Nach eigenen Angaben hatte er dieses in seiner hinteren Hosentasche. Vermutlich wurde es dort während seines Auftrages unbemerkt herausgezogen. In dem Portemonnaie befanden sich nicht nur Bargeld in Höhe von 90 Euro, sondern auch Personalpapiere, ec-Karte und verschiedene Kundenkarten. Der Herr konnte keine Täterhinweise geben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Wertgegenstände in den Innentaschen der Kleidung zu tragen. Auch sollte man bitte Handtaschen und Geldbörse nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen lassen. Handtaschen bitte immer verschlossen und mit dem Verschluss zum Körper tragen.

