Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straße Cappeler Stiftsallee und der Beckumer Straße. Ein 13-jähriger Junge aus Lippstadt befuhr mit seinem Mountainbike die Cappeler Stiftsallee in Richtung Beckumer Straße. In Höhe der dortigen Bedarfsampel beabsichtigte der Schüler, die Fahrbahn zu queren. Ein entgegenkommender Radfahrer querte gleichzeitig die Fahrbahn, machte einen "Schlenker" und touchierte das Hinterrad des Mountainbikes des Schülers. Der 13-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Der Radfahrer hielt kurz an, sprach mit dem Jungen und setzte dann seine Fahrt in Richtung Lichtenplatz fort, ohne sich weiter um die Folgen des Unfalles zu kümmern. Zeugen vor Ort kümmerten sich um den verletzten Jungen, der anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der flüchtige Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 50 Jahre alt, cirka 1,80 Meter groß, kurze, graue Haare. Der Mann war mit einer grauen Jacke bekleidet und trug eine Brille. Bei dem Rad handelte es sich vermutlich um ein graues Fahrrad. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell