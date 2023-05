Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Neuer Weg. Eine 62-jährige Frau aus Bad Sassendorf befuhr mit ihrem Mercedes den Neuer Weg in Richtung Neuengeseke. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 62-Jährige mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie mit einem Zaun. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(dk)

