Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Samstagabend auf Sonntagmorgen, zwischen 21.30 und 6.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Hotels Weserschlösschen in Nienburg ein schwarzes E-Bike von einem Heck-Fahrradträger eines PKW entwendet. Darüber hinaus wurde versucht, auch die Sicherheitsriegel eines zweiten auf dem Gepäckträger befindlichen Fahrrades zu durchtrennen, was jedoch misslang.

Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike von Scott. Der Akku befand sich nicht am Fahrrad.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3400 Euro geschätzt. Die Geschädigten, eine 59-Jährige und ein 61-Jähriger aus Großschirma, erstatteten Strafanzeige.

Die Polizei Nienburg bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell