POL-PDWIL: Alle 60 Sekunden ein Geschwindigkeitsverstoß - Luxemburger rast mit 211 km/h über Sauertalbrücke.

Kinheim (ots) - Am Sonntag, den 26.02.2023, kam es gegen 15:45 Uhr am Sengenwald in Kinheim, nahe Ürziger Bahnhof, zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Hinter einem Einfamilienhaus war eine Scheune nach Schweißarbeiten des Hauseigentümers unerwartet in Brand geraten. Hierdurch kam es zu einer immensen Rauchentwicklung, wodurch sogar der angrenzende Bahnverkehr beeinträchtigt wurde. Insgesamt war ein Großaufgebot von ...

