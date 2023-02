Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der L10

Baustert (ots)

Am 24.02.2023, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich auf der L10 zwischen Brimingen und Baustert (auf Höhe des Golfplatzes) ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der unfallverursachende Pkw von der Unfallstelle entfernte. Der flüchtige Pkw fuhr mittig auf der Fahrbahn, sodass eine entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw nach rechts ausweichen musste, wodurch ihr Pkw mit einer am rechten Fahrbahnrand stehenden Warnbarke kollidierte. Hinter dem flüchtigen Pkw, welcher von Baustert in Richtung Brimingen fuhr, befanden sich zwei weitere Pkw. Zum Unfallverursacher liegen bislang keine Hinweise vor. Aus diesem Grund werden die Verkehrsteilnehmer, die sich hinter dem Unfallverursacher befanden, sowie weitere mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

