Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin fährt nach Unfall weiter

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;

Unfallzeit: 21.06.2023, 12.10 Uhr;

Mit dem Handy in der Hand mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen ist eine unbekannte Radfahrerin am Mittwoch in Ahaus. Ein Achtjähriger war auf dem kombinierten Radweg der Wessumer Straße in Höhe des Stadtparks in Richtung Wessum unterwegs, als es gegen 12.10 Uhr zu einem Zusammenstoß kam, in dessen Folge der Junge stürzte und sich dabei verletzte. Die circa 15 bis 20 Jahre, schlanke Jugendliche sei mutmaßlich durch das elektronische Gerät abgelenkt gewesen und in den Gegenverkehr geraten. Die Unbekannte mit schulterlangen, blonden Haaren, bekleidet mit einem pinken T-Shirt sowie einer blauen Hose erkundigte nach dem Wohlbefinden des Jungen, belehrte diesen und fuhr dann weiter, ohne den Pflichten nachgekommen zu sein. Das leichtverletzte Kind begab sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in ärztliche Behandlung. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell