Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zwingen und Radio entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Krechtinger Straße;

Tatzeit: zwischen 21.06.2023, 21.30 Uhr, und 22.06.2023, 05.40 Uhr;

Aus einem Container auf einer Baustelle haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Rhede Werkzeug gestohlen: Die Täter entwendeten Schraubzwingen sowie einen Akku, ein Baustellenradio und Getränke. Das Geschehen spielte sich an der Krechtinger Straße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell