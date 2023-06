Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto überschlägt sich nach Kollision mehrfach

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kurfürstenstraße/Alexanderstraße;

Unfallzeit: 22.06.2023, 15.30 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag in Gronau. Als ein 26 Jahre alter Gronauer gegen 15.30 Uhr von der untergeordneten Alexanderstraße auf die Kurfürstenstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem Wagen eines von links kommenden 19-jährigen Gronauers. Dessen Fahrzeug überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls mehrfach, kam jedoch auf den Rädern zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die Gronauer in ein Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe entfernte die Feuerwehr und Abschleppunternehmen luden die stark beschädigten Wagen auf. (db)

