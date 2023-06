Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Helm verhindert mutmaßlich schwerere Verletzungen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kurzer Weg;

Unfallzeit: 22.06.2023, 12.30 Uhr;

Kratzer an dem Helm lassen es vermuten: Der Kopfschutz hat wohl schwerere Verletzungen bei einer Zwölfjährigen verhindert. Die Radfahrerin wollte am Donnerstagmittag auf dem Kurzen Weg in Gronau an einem entgegenkommenden Auto mit Anhänger eines 64 Jahre alten Gronauers vorbeifahren. Dabei berührte sie den Trailer und stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell