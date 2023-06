POL-BOR: Gescher - Baucontainer auf Baustelle aufgebrochen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Holtwick, Bussardweg; Tatzeit: zwischen 22.06.2023, 19.30 Uhr, und 23.06.2023, 05.30 Uhr; In Firmenräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Holtwick. Um in das Gebäude am Bussardweg zu gelangen, hatten die Täter einer Tür aufgehebelt. Im Inneren machten sich die Einbrecher an einem Tresor zu schaffen, aus dem sie Bargeld mitgehen ließen. Die Polizei bittet ...

