Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Motorradfahrer kommt nach Ausweichmanöver zu Fall - Zeugen gesucht (19.08.2023)

Bräunlingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer ist es am Samstag um 12.17 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Waldhausen und Unterbränd/Weiler gekommen. Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße von Waldhausen Richtung Unterbränd/Weiler, als ihm in der Fahrbahnmitte, in Höhe des Kirnbergsees, ein silbergrauer Pkw entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, wich der Motorradfahrer aus und touchierte eine Seitenschutzplanke, woraufhin er stürzte. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt. An seinem Motorrad des Herstellers Betamotor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Der silbergraue Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier in Donaueschingen unter der Rufnummer 0771/837830 (AM).

