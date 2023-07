Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Kriminalpolizei nimmt Einbrecher fest und klärt Einbruchsserie

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

In der Nacht auf Freitag nahm die Kriminalpolizei Karlsruhe zwei Männer fest, welche im Tatverdacht stehen überregional mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Am Freitag gegen 01:20 Uhr wurden zwei 32 Jahre alte Männer nach einem Einbruch in einen Kindergarten in Karlsbad vorläufig festgenommen. Bei der Personen- und Fahrzeugkontrolle der Beschuldigten fand die Polizei im Fahrzeug der beiden Männer entscheidende Beweismittel, die mutmaßlich bei weiteren Einbrüchen aus der Vergangenheit Verwendung fanden.

Der Festnahme gingen mehrmonatige, intensive Ermittlungen voraus. Seit Oktober 2022 kam es im Land- und Stadtkreis Karlsruhe, sowie im benachbarten Polizeipräsidium Offenburg, zu einer Häufung an Einbrüchen in Kindergärten und kirchlichen Gebäuden- und Einrichtungen. Hierbei erbeutete die bis dahin unbekannte Täterschaft stets nur kleinere Geldbeträge, der verursachte Sachschaden war hingegen immens. Die Spurenlage an den jeweiligen Tatorten führte die Polizei schließlich zu den beiden Beschuldigten Männern. Die Beschuldigten wurden zeitweise durch Spezialkräfte der Polizei observiert und konnten somit in der vergangenen Nacht nach einem erneuten Einbruch auf "frischer Tat" festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die aus Rumänien und Deutschland stammenden Männer heute dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

