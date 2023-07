Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Karlsruhe (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B3 zwischen Durlach und Grötzingen mussten beide beteiligten Fahrzeugführer am Donnerstagmorgen mit schwereren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 05.20 Uhr geriet der 22-jährige, alkoholbeeinflusste Führer eines Pkw auf der Pfinzbrücke in den Gegenverkehr und kollidierte dort fast frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde.

Das unfallbedingt entstandene Trümmerfeld erforderte eine Sperrung der Bundesstraße 3 bis gegen 07.30 Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung sowie zur Reinigung der Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

