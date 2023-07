POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Karlsruhe (ots) - Am Dienstag gegen 02:00 Uhr kam es in einer Selbstbedienungsfiliale einer Bank in der Durlacher Allee in Karlsruhe zu einer Alarmauslösung an einem Geldautomaten. Offenbar machten sich bislang unbekannte Täter an den Geräten im Gebäudeinneren zu schaffen. Zu einem Diebstahlschaden kam es jedoch nicht. Möglicherweise wurden die Unbekannten von ...

