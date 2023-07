Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alarmauslösung an einem Geldautomaten

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag gegen 02:00 Uhr kam es in einer Selbstbedienungsfiliale einer Bank in der Durlacher Allee in Karlsruhe zu einer Alarmauslösung an einem Geldautomaten. Offenbar machten sich bislang unbekannte Täter an den Geräten im Gebäudeinneren zu schaffen. Zu einem Diebstahlschaden kam es jedoch nicht. Möglicherweise wurden die Unbekannten von Passanten bei Ihrem Tatvorhaben gestört. Die Polizei sicherte Spuren und leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

