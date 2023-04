Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruchdiebstahl in Zoofachhandel

Metelen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (22.04.), 13.00 Uhr und Montag (24.04.), 07.00 Uhr am Nordring in einen Zoofachhandel eingestiegen. Die Täter hebelten dafür eine Tür neben einem Rolltor auf. Danach begaben sich die Unbekannten in die Büro- und Aufenthaltsräume. Dort öffneten und durchsuchten sie sämtliche Schränke. Aus einem Büro entwendeten sie einen einen fest verbauten Tresor, in dem sich eine geringe fünfstellige Bargeldsumme befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

