POL-ST: Westerkappeln, 55-Jähriger schwer verletzt

Ochtrup (ots) - Durch eine Hintertür haben sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Reisebüro an der Weinerstraße verschafft. In der Zeit zwischen Freitag (21.04.23), 20.30 Uhr und Samstag (22.04.23), 09.00 Uhr hebelten sie die Tür auf. In den Geschäfts- und Aufenthaltsräumen durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Es wurde Kleingeld in unbekannter Höhe gestohlen. Im selben Zeitraum hebelten Unbekannte ...

