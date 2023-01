Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußgänger wird bei Verkehrsunfall mit Linienbus schwer verletzt

Trier-Süd (ots)

Sehr schwere Verletzungen an den Beinen erlitt ein 54-Jähriger Mann aus Trier bei einem Verkehrsunfall am heutigen Abend. Der Mann war als Fahrgast in einem Linienbus unterwegs und verließ diesen gegen 19.00 Uhr an einer Haltestelle in der Trierer Medardstraße. Aus bislang nicht vollständig geklärten Umständen stürzte der Mann anschließend und geriet dabei mit den Beinen unter die Hinterachse des anfahrenden Linienbusses. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Nach Erstbehandlung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er in ein Trierer Krankenhaus transportiert.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779 5210).

