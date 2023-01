Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Hattgenstein (ots)

Am Montag, 2. Januar 2023, gg. 13:40 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Hattgenstein ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

In Höhe Haus Nr. 11 stießen eine Pkw-Fahrerin, die in Richtung Schwollen unterwegs war, und ein entgegenkommender Fahrzeugführer, der aus Richtung Schwollen in die Ortslage Hattgenstein eingefahren war, mit den jeweils linken Außenspiegeln ihrer Fahrzeuge zusammen.

Während die Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug sofort am rechten Fahrbahnrand anhielt, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Ortsmitte weiter, ohne sich um das Unfallereignis zu kümmern. Ob der flüchtige Pkw danach in Richtung Oberhambach oder in Richtung B 269 weiterfuhr, ist unklar.

Zeugen gab an, dass es sich beim Verursacherfahrzeug womöglich um einen Hochdachkombi (ähnl. einem VW Caddy) gehandelt haben soll. Die Farbe des flüchtigen Fahrzeugs beschrieben sie mit einem braunähnlichen Ton (mögl. beige, gold oder bronze).

Die Geschädigte gab an der Unfallstelle an, dass das Kennzeichen des Unfallverursachers höchstwahrscheinlich mit dem Kennung SU- (für Rhein-Sieg-Kreis/Siegburg) begonnen haben soll.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug des Verursachers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Birkenfeld (Tel. 06782 / 9910) zu melden.

