POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Trier-Pfalzel (ots) - Am Sonntag, 01.01.2022 zwischen 03:00 Uhr und 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in Trier-Pfalzel "Am Stadttor" abgestellten PKW Peugeot, in dem sie die Fahrertür und den Kotflügel mutwillig zerkratzten. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 2000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

