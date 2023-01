Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Kleistr. (al) Am Dienstag, den 24.01.23, ist es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Beschädigung einer Grundstücksmauer in der Nähe des Friedrich-Ebert-Parks gekommen. Augenscheinlich ist ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fzg. beim Wenden gegen die Mauer gestoßen, so dass diese auf einer Länge von über einem Meter zerbrochen ist. Anschließend verlässt er den Unfallort ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Wer Hinweise zum Verursacher oder das von ihm benutzte Fahrzeug geben kann, wird gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

