FW-M: Absturz vom Isarbalkon (Isarvorstadt)

München (ots)

Mittwoch, 19. April 2023, 17.25 Uhr

Corneliusbrücke

Am Mittwochabend hat sich auf der Corneliusbrücke ein dramatischer Unglücksfall ereignet, bei dem ein 63-jähriger Mann aus München schwer verletzt worden ist.

Eine Dame, beobachtete vom Ostufer der Isar aus den Sturz vom Isarbalkon der Corneliusbrücke. Sofort setzte sie einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr München an. Das Unfallopfer lag regungslos auf dem Kiesbett der Isar. Vom Balkon aus war eine Höhe von circa acht Metern zu überwinden. Mit mehreren Steckleiterteilen konnte die Besatzung des Rettungswagens und der Notarzt zu dem 63-jährigen Mann herabsteigen.

Vor Ort stellten sie fest, dass der Patient reanimationspflichtig war. Sofort wurden intensivmedizinische Maßnahmen ergriffen, um den Mann zu retten. Zeitgleich war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Transport auf die Brücke zum Rettungswagen zu managen. Ein Zugang über Treppen oder das Heben der Person mit einer Drehleiter war nicht möglich.

Mit den Spezialisten der Höhenrettung wurde eine Möglichkeit der Rettung besprochen und in die Tat umgesetzt. In einer Schleifkorbtrage liegend, konnte der stabilisierte Patient über eine zweite Steckleiter mit einer sogenannten Leiterrutsche nach oben gebracht werden. Er wurde dann zügig in Begleitung des Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Zur Unfallursache kann keine Aussage getroffen werden. Im Bereich um die Corneliusbrücke kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, da eine Vollsperre durch die Polizei unabdingbar war.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

