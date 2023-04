Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Renault beschädigt

Greven (ots)

Am Donnerstag (20.04.23) ist es gegen 13.00 Uhr auf der Straße Am Franz-Felix-See zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 72-jähriger Autofahrer fuhr mit einem schwarzen Renault aus Fahrtrichtung Hegemanns-Damm in Richtung Franz-Felix-See. Im Verlauf der Straße kam ihm ein dunkler Pkw - dunkelblau oder dunkelgrün - entgegen, der das Rechtsfahrgebot missachtete und auf der Fahrspur des 72-Jährigen fuhr. Der Renault-Fahrer musste deshalb nach links auf den Seitenstreifen der Gegenfahrbahn ausweichen. Als sich der unbekannte Wagen auf Höhe des 72-Jährigen befand, gab es einen lauten Knall. Der Geschädigte stieg aus seinem Fahrzeug und bemerkte einen langen Kratzer an der Beifahrerseite seines Renaults. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an seinem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen den Fahrer des dunklen Pkw sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter 02571/928-4455.

