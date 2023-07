Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Medieninfo des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Sicher in den Urlaub - Tipps der Verkehrsunfallprävention

Karlsruhe (ots)

Die Sommerferien stehen an und die letzten Vorbereitungen für die Urlaubsfahrt mit Auto, Wohnmobil oder Wohnwagen werden getroffen. Damit Sie sicher am Ziel ankommen und Ihren Urlaub auch genießen können, haben wir für Ihre Reise einige Tipps zusammengestellt:

Fahrzeug, Anhänger und Anbauteile wie Dachboxen und Fahrradträger sollten einem Si-cherheitscheck unterzogen werden. Mängel an der Bereifung, am Bremssystem und an Anbauteilen gefährden die eigene Sicherheit und die der Anderen. Viele Werkstätten bieten hierfür entsprechende Urlaubschecks an.

Sicherheit fängt beim Packen an. Vollbepackte Fahrzeuge, Wohnanhänger und Dachboxen verschlechtern das Fahr- und Bremsverhalten. Achten Sie insbesondere auf das zulässige Gesamtgewicht und die Achslast. Haben Sie auch die richtige Sicherung ihrer Ladung im Blick. Weitere Informationen finden Sie zum Thema Ladung finden Sie un-ter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/pkw/sicherheit-rund-um-den-pkw/ladungssicherung/

Beachten Sie beim Beladen Ihres Fahrzeuges, dass das Warndreieck, die Warnwesten und der Erste-Hilfe-Kasten stets griffbereit sein sollten. Das spart im Falle eines Unfalles oder einer Panne wertvolle Sekunden.

Und wenn es endlich losgeht: Bitte nur fit und ausgeschlafen hinters Steuer. Planen Sie Ihre Fahrzeit und Fahrstrecke großzügig, um Zeitdruck zu vermeiden. Denken Sie an aus-reichende Pausen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/pkw/sicherheit-rund-um-den-pkw/muedigkeit/

Bilden Sie bei Stau bzw. bei Schrittgeschwindigkeit sofort eine Rettungsgasse! Nur so ge-langen Rettungskräfte zügig an die Unfallstelle und können Menschenleben retten. Dies sorgt auch dafür, dass sich Staus schneller auflösen. Informationen zur Rettungsgasse fin-den Sie unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/rettungsgasse-rettet-leben/

Weitere Informationen rund um die Verkehrsunfallprävention finden Sie auf der Internetseite www.gib-acht-im-verkehr.de sowie auf der Internetseite der der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg unter www.verkehrswacht-bw.de.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe wünscht allen Reisenden eine gute und sichere Fahrt sowie einen erholsamen Urlaub.

