Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahndung führt zum Täter: Polizei verhaftet 18-jährigen mutmaßlichen Einbrecher und findet Diebesgut aus drei Wohnungen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: In der Nacht von Donnerstag den 28.06.2023 und dem heutigen Freitagmorgen kam es zu drei Wohnungseinbrüchen in Kassel im Bereich der Osterholzstraße und der Eichwaldstraße, in Kassel-Bettenhausen Bei seinen Taten kletterte der Täter auf Balkone von Mehrfamilienhäusern und drang über zum Lüften geöffnete Türen in die Wohnungen seiner Opfer ein. Er entwendete vornehmlich hochwertige Elektroartikel und Bargeld, bevor er gegen 04:30 Uhr von einem Wohnungseigentümer in der Eichwaldstraße überrascht wurde und flüchtete. Der Bestohlene rief sofort die Polizei zur Hilfe und zeigte den Einbruch an. Die vor Ort entsandte Streife den Polizeireviers Ost nahm die Anzeige auf und es wurden unmittelbar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Gegen 05:30 Uhr konnten Polizisten des K21/22 der Kasseler Kriminalpolizei erste Hinweise auf den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Einbrechers ermitteln. Bereits eine Stunde später konnte der 18-jährige Tatverdächtige aufgespürt und nach versuchter kurzer Flucht festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen wurden Gegenstände gefunden, die vermutlich aus den drei in der Nacht verübten Einbrüchen stammen. Da der junge Mann derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbruchsdelikte zuständigen K21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Geprüft wird nun, ob der mutmaßliche Einbrecher noch für weitere Einbrüche aus der jüngeren Vergangenheit verantwortlich ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell