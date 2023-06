Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksamer Zeuge führt die Polizei zum Täter: Festnahme nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Donnerstag, den 29.06.2023 schlug der mittlerweile festgenommene 47-jährige mutmaßliche Dieb, gegen 12:00 Uhr die Scheibe eines PKW ein und entwendete ein im Auto befindliches Portemonnaie. Die Besitzerin des Fahrzeugs war nur für die Dauer weniger Minuten ausgestiegen um ihre Kinder im Bereich der Schenkelsbergstraße abzusetzen und musste bei Ihrer Rückkehr zum Auto feststellen, dass die Scheibe eingeschlagen war und die Geldbörse fehlte. Ein aufmerksamer Zeuge sah den Dieb kurz nach der Tat hastig weggehen und konnte ihn kurze Zeit später an einem Einkaufsmarkt in Kassel wiedererkennen. Dort kaufte der Täter mit der gestohlenen EC-Karte Lebensmittel ein. Der Zeuge verständigte die Polizei und die sofort vor Ort entsandte Funkstreife des Polizeireviers Süd-West konnte den mutmaßlichen Dieb festnehmen, dieser wurde zum Zwecke der weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam in Kassel verbracht. Das vom Täter weggeworfene Portemonnaie konnte samt Inhalt unweit des Tatortes wieder aufgefunden und der bestohlenen 31-jährigen Mutter ausgehändigt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der für Straßenkriminalität zuständigen EG4 der Regionalen Ermittlungsgruppe Kassel geführt.

