Feuerwehr Essen

FW-E: Mitarbeiterin von einem Pflegedienst bemerkt Verrauchung in einem Einfamilienhaus und alarmiert die Feuerwehr

Essen-Karnap, Bertramstraße, 30.05.2023, 09:13 Uhr (ots)

Heute Morgen wurde die Feuerwehr Essen in den Stadtteil Essen-Karnap alarmiert. Eine Mitarbeiterin von einem Pflegedienst merkte beim Betreten des Einfamilienhauses eine Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Da sie die Ursache der Verrauchung nicht feststellen konnte, brachte sie den Bewohner ins Freie. Hierbei atmete sie Brandrauch ein und musste nach einer Behandlung von einem Notarzt vor Ort in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Bewohner blieb unverletzt. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung mit einem Trupp unter Atemschutz und einer Wärmebildkamera. Schnell konnte ein Entstehungsbrand im Bereich der in dem Gebäude befindlichen Sauna gefunden und gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Bewohner konnte nach den Maßnahmen der Feuerwehr zurück in das Gebäude. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.(CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell